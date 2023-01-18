Рапэ – сакральная церемония, дарующая здоровье

Основы современной медицины базируются на синтетических препаратах: таблетки, растворы, суспензии – всё, что даёт нам продвинутая фармацевтика XXI века не имеет ничего общего с живой природой. Лечение такими средствами не может проходить без побочных эффектов, среди которых: накопление токсинов, вредное воздействие на желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистую и нервную систему. Это лишь те недостатки, которые нам известны: причем производители лекарств их не скрывают.

Но, почему мы отказываемся от народной медицины, отдавая предпочтенье несвойственному организму лечению? Ведь зачастую лекарства неприродного происхождения приносят не только пользу, но и вред.

Мы имеем дело с мощной рекламой, которая говорит нам о быстром результате, не уточняя, что такое лечение имеет побочные эффекты. Наша вина в том, что сами мы не задумываемся, насколько организму не свойственно получать помощь извне, без подключения собственного иммунитета для борьбы с болезнями.

Эффект рапэ в корне отличается от той работы, что проводят с нашим организмом синтетические препараты. Полезные свойства трав и листьев, входящих в состав рапэ мобилизуют собственные силы организма, тренируя иммунитет и позволяя ему самостоятельно излечиться от болезни и не допустить её повторного появления в будущем. В этом и есть преимущество рапе в сравнении с теми лекарствами, что мы привыкли получать в аптеке по рецепту лечащего врача.