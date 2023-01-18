Рапэ – сакральная церемония, дарующая здоровье

Классический рапэ – это букет из редких трав Амазонии, перетёртых и высушенных по особой технологии, позволяющей придать этой смеси поистине магический эффект. О целебных свойствах рапе было известно ещё задолго до появления на западе знакомых нам лекарств: микстур, таблеток и других привычных людям средств. Это один из примеров того, как народная медицина работает на совершенно другом уровне, объединяющим физическое и духовное начало человека.
Порошок получают с помощью различных методик, каждая из которых хранится в строжайшем секрете. Поразительно, что за время существования (применение рапе фигурирует в описаниях быта древних племён майа), ни один из рецептов не стал достоянием европейской аудитории. Это не значит, что в странах западнее Южной Америки купить рапэ нельзя – но сама основа для этой экзотической смеси собирается и готовится только там, где эта культура возникла изначально – в Бразилии, Боливии, Венесуэле, Колумбии, Перу и Эквадоре.
Точный состав рапэ, как мы уже писали выше, известен только избранным шаманам, проживающим в лесах Амазонии. Мы можем говорить о приблизительном составе: это травы, листья деревьев и кустарников, произрастающих исключительно в Южной Америке, если быть конкретнее –у берегов великой реки Амазонки, питающей своими водами корни тех растений, что для индейцев являются священными.
Несмотря на завесу таинственности, окутывающую секреты приготовления рапэ, известно, что многие травы в его составе внесены в мировой реестр Здравоохранения. Это научно подтверждает наличие у компонентов рапе целебных свойств. Многие из этих трав есть в числе лекарств в священных медицинских книгах.
Неоднократные попытки фармацевтов, оценивших живительную силу рапе, воссоздать его в лабораторных условиях, не увенчались успехами. Альтернативные травяные составы, приготовленные по технологиям, отдалённо напоминающим методики создания этого секретного порошка также оказались провальными. Это говорит о том, что настоящие целебные свойства вы сможете ощутить на себе только при приёме оригинальной смеси.
Основы современной медицины базируются на синтетических препаратах: таблетки, растворы, суспензии – всё, что даёт нам продвинутая фармацевтика XXI века не имеет ничего общего с живой природой. Лечение такими средствами не может проходить без побочных эффектов, среди которых: накопление токсинов, вредное воздействие на желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистую и нервную систему. Это лишь те недостатки, которые нам известны: причем производители лекарств их не скрывают.
Но, почему мы отказываемся от народной медицины, отдавая предпочтенье несвойственному организму лечению? Ведь зачастую лекарства неприродного происхождения приносят не только пользу, но и вред.
Мы имеем дело с мощной рекламой, которая говорит нам о быстром результате, не уточняя, что такое лечение имеет побочные эффекты. Наша вина в том, что сами мы не задумываемся, насколько организму не свойственно получать помощь извне, без подключения собственного иммунитета для борьбы с болезнями.
Эффект рапэ в корне отличается от той работы, что проводят с нашим организмом синтетические препараты. Полезные свойства трав и листьев, входящих в состав рапэ мобилизуют собственные силы организма, тренируя иммунитет и позволяя ему самостоятельно излечиться от болезни и не допустить её повторного появления в будущем. В этом и есть преимущество рапе в сравнении с теми лекарствами, что мы привыкли получать в аптеке по рецепту лечащего врача.
Исторически церемония рапэ – это практика шаманов отдельных стран Южной Америки, расположенных в бассейне реки Амазонки. Именно эта великая река дала целебные свойства травам, деревьям и кустарникам, произрастающим на её берегу. Саму реку коренные жители этой земли издавна считали священной.
Идея использования растений, питающихся водами Амазонки, заключалась в наделении их чудодейственными свойствами. С их помощью шаманы могли вылечить больное тело человека и помочь обрести внутренние силы для борьбы с любым недугом.
О том, как правильно употреблять рапэ, писали ещё древние майа. Первые манипуляции, связанные с этим составом упоминаются в контексте шаманских обрядов: предсказание погоды, прогноз землетрясений и извержений вулканов, а также солнечных и лунных затмений. Как известно, жизнь и быт индейских племён были неразрывно связаны с настроением природы. Но в более поздние времена шаманы открыли для себя более ценные свойства рапе – исцеление людей от достаточно сложных заболеваний, считающихся в те времена неизлечимыми.
Приход колонистов на земли Южной Америки стал угрозой для существования местного населения. Далеко не все индейские племена, населявшие пойму священной реки сохранили свою самобытность и культуру. О многих традициях пришлось забыть навсегда, но кое-какие фрагменты из исторического быта индейцев сохранились и дошли до наших дней. К счастью, среди них есть и культовая церемония рапэ – один из проверенных способов дарования человеку физического и духовного здоровья.
Минимум информации, проливающей свет на процесс приготовления традиционного рапэ свидетельствует о том, что входящие в его состав травы, листья деревьев и кустарников собираются исключительно вручную. Это позволяет взять у природы то, что нужно человеку, навредив ей в наименьшей степени. Люди, живущие в гармонии с природой, чтят и свято соблюдают незыблемое правило бережного отношения к ней.
Примечательно, что эффект рапэ возможен только в том случае, когда сбор его компонентов осуществляется в строго отведённые периоды времени. Они определяются фазами луны и степенью зрелости самого растения. Именно поэтому настоящий рапе – это достаточно редкий товар, производство которого не может быть поставлено на поток.
После окончания стадии поиска и сбора всех необходимых компонентов, они подлежат обработке: полученные части растений перебирают, просеивают, измельчают до состояния порошка. Чем меньший размер будет иметь структура полученной смеси, тем лучше она усвоится организмом и, соответственно, даст более ощутимый эффект.
Принципиально важный момент в изготовлении смеси – строгость соблюдения технологии. В ней важен не только состав, но и последовательность действий при доведении структуры смеси до нужного состояния. Здесь немаловажен вопрос опыта человека, которому поручено довести рапе до состояния готовности к употреблению.
Традиционно церемония рапэ – это торжественное мероприятие, причем совершенно неважно, задействованы ли в нём один человек или группа людей. В качестве места проведения церемонии вы можете выбрать как закрытое помещение, так и пространство под открытым небом. Важным атрибутом мероприятия выступает спокойная, расслабляющая музыка.
Перед проведением самого обряда необходимо позаботиться о приобретении традиционного аксессуара – это курипи, специальная трубка для рапэ, похожая на те, через которые в отдельных культурах вдыхается нюхательный табак.
Сам процесс заключается во вдувании трубкой смеси в обе ноздри поочерёдно. В этом тоже есть смысл: создание равновесий между Инь (мужская энергия) и Янь (энергия женская).
Очень важно правильно настроиться на проведение ритуала, а также усвоить навык, который позволит ощутить эффект от церемонии во всю силу – речь идёт о правильной задержке дыхания. На практике это совершенно не сложно и получается даже у тех, кто участвует в церемонии впервые.
И заключительный пункт, без которого проведение церемонии рапэ становится бессмысленным – это настрой её участников. Если вас по каким-то причинам не устраивает место, время или другие нюансы, связанные с церемонией, то максимального эффекта от рапэ вы не получите.
Запомните некоторые рекомендации, которые помогут вам провести церемонию рапэ по всем правилам:
Если вам нужна дополнительная информация об организации церемонии, вы можете обратиться за консультацией к нашим специалистам. Они помогут вам извлечь максимальную пользу из обряда и получить положительные эмоции от приятной и полезной церемонии рапэ.
Рапе – это уникальная методика, эффективно воздействующая по трём направлениям человеческого здоровья:
Важна последовательность воздействия: сначала разум, потом дух, и только после этого мы можем говорить о пользе применения рапе для физического здоровья человека.
Отзывы людей, испытавших действие рапэ на себе, свидетельствуют: аналогов этому препарату в медицине нет. Он помогает избавить вашу голову от всего негативного, очистить мозг от лишних отрицательных эмоций и активизировать работу вашего «Я» в гармонии с энергией, имеющейся в вашем организме в достаточных количествах.
Вы заметно повысите свою концентрацию. Ваши действия станут мотивированными, а мечты и планы обретут более яркие черты. В дополнение к этому вы почувствуете, что организму по силам решение задач, которые ранее казались вам неподъёмными.
Достаточно привести несколько примеров о том, как рапе помогает решать знакомые всем жизненные проблемы:
Для многих важен именно физический эффект, и здесь рапэ демонстрирует не менее внушительные результаты:
- детоксикация и очищение организма;
- избавление от вирусов и болезнетворных бактерий;
- поддержка иммунитета;
- активизация функционирования щитовидной железы;
- очистка околоносовых пазух от слизи, предупреждение гайморитов, синуситов.
Последний пункт в списке заслуживает отдельного внимания. Каждый городской житель сегодня подвержен заболеваниям органов дыхания: обилие выхлопных газов, издержки промышленного производства, экологическая обстановка в городской среде – всё это постепенно провоцирует заболевания и требует профилактических процедур по очищению. Рапе – это средство, которое обеспечит качественную очистку органов дыхания и сделает ваше пребывание в городской среде комфортным и безопасным.
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